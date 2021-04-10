Türkiye Suriye sınırında hareketli anlar, 'Hudut Kartalları' 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi,
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Suriye sınırında hareketli anlar, 'Hudut Kartalları' 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi,

Türkiye

Suriye sınırında hareketli anlar, 'Hudut Kartalları' 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi,

Suriye sınırında terörist sızmalarında kullanılabileceği değerlendirilen 100 metre uzunluğundaki tünel kullanılamaz hale getirildi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınırlarda kahramanca ve fedakarca görev yapan 'hudut kartalları'nın, ülkeye yönelik yasa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ettiği belirtildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakolu'nda görev yapan 'hudut kartalları'nın, bölgedeki arama- tarama faaliyeti sırasında, yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiği belirtildi.

Mehmetçiğin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde, Türkiye'ye girmeye çalışan 24 kişilik mülteci grubun da yakalandığı belirtilerek, "Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

DHA

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