Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez kentinde, iç savaş nedeniyle eşini kaybetmiş kadın nüfusun artması gerekçe gösterilerek erkeklerin birden fazla kadınla evliliğine yerel meclisten onay çıktı.

Çok eşliliği özendirmek için de “Çok Eşlilik Derneği” kuruldu. Başkanlığı Ahlam El Suud adlı kadının üstlendiği dernek resmi açılışını yaptı. Dernek binasına, “bir erkek ile dört kadının sembolize edildiği” dernek logosu asıldı. Azez’deki Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Ahlaki Rehberlik Departmanı Müdürü Hassan El Daghim, Twitter’da yaptığı açıklamada, derneğin açılışını duyurdu ve erkeklere “dullarla evlilik yapmaları” yönünde çağrıda bulundu.

DERNEĞİN BAŞINDAN BİR KADIN VAR

Dernek Başkanı Ahlam El Suud, kadın haklarını savunduklarını, toplumun temel hücresi olan aileyi koruma faaliyeti yürüteceklerini söyledi. Kuruluş amaçlarını Suriye TV’ye değerlendiren El Suud, “Çok Eşlilik Derneği, toplumumuzun özgün değerlerini ve ilkelerini pekiştiriyor ve yıkıcı yabancı gelenek ve görenekleri çürütüyor. Erdemleri yaymaya ve ahlaksızlığı gömmeye çağırıyor” dedi. El Suud, kadınların onurunu koruyarak güçlenmelerini sağlayıp aile kurma haklarını elde etmeyi amaçlayacaklarını söyledi.