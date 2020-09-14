Türkiye Suriye'de görevli Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehidimiz var

Suriye'de görevli Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehidimiz var

Türkiye

Suriye'de görevli Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehidimiz var

Suriye’de görevli Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 12:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir personel şehit oldu, bir personel de yaralandı.

Çapraz ateş açıldı

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

Saldırı sonucu araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit oldu, bir personel de yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Otomotivde Türkiye damgası
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Domino teorisi” 12 Eylül’ü tetikledi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zatürre ve grip aşısı mutlaka yapılmalı mı? Osman Müftüoğlu yanıtladı