Beşşar Esad rejimi Suriye'de ilk yeni tip corona virüs vakasını açıkladı. Rejjiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin sağlık bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda corona virüs tespit edildiğini bildirdi. Böylelikle ölümcül salgın tüm komşu ülkelerde görülmüş oldu.

Türkiye'de durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsten 9 kişinin daha öldüğünü ve 289 kişiye tanı konulduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybeden sayısı 30'a yükselirken vaka sayısı ise 1236 oldu.











