Dünya Suriye'de otobüse saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de otobüse saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Suriye'de otobüse saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 23:33 Son Güncelleme:
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Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının yerel saatle 16.00'de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.

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(İHA)

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