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Çavuşoğlu: Suriye Anayasa komisyonu çalışmalarında önemli aşamaya geldik

İsviçre'de bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları, Suriye'nin yeni Anayasasını yazacak komite için anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye Anayasa Komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik." dedi

18 Aralık 2018, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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Çavuşoğlu: Suriye Anayasa komisyonu çalışmalarında önemli aşamaya geldik

İsviçre'de bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Suriye'nin yeni Anayasasını yazacak komite için anlaşmaya vardı. 

Üç ülke Suriye'de yeni Anayasayı hazırlayacak komite için uzlaştı. Buna göre, Anayasa Komitesi yeni yılın başında ilk oturumunu gerçekleştirecek.

ÇAVUŞOĞLU: ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi konusunu ele almak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

AA

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