Suriye'den acı haber: 1 asker şehit
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
TSK'nın Suriyenin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı. (DHA)