Suriye'den acı haber: 1 asker şehit

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

09 Haziran 2019, Pazar 14:44 Son Güncelleme:
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Suriye'den acı haber: 1 asker şehit

TSK'nın Suriyenin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.  (DHA)

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