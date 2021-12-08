Türkiye Suriye'den geldi, hayatı olumsuz etkiledi! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı

Suriye'den geldi, hayatı olumsuz etkiledi! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı

Türkiye

Suriye'den geldi, hayatı olumsuz etkiledi! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'in sınır ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Mardin'de toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla döndü. Toz bulutunun geldiğini görenler ağız ve burunlarını maske ile kapatmaya çalıştı.

Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların toz bulutu süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN(DHA)

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