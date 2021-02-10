Türkiye Suriyeli büyü çetesinin malzemeleri polisi bile şaşkına çevirdi

Suriyeli büyü çetesinin malzemeleri polisi bile şaşkına çevirdi

Türkiye

Suriyeli büyü çetesinin malzemeleri polisi bile şaşkına çevirdi

Muska yazarak büyü yaptığını iddia eden Suriyeli çete dolandırıcılık operasyonunda yakalandı. 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı alırken şimdi lüks yaşam süren 13 kişi gözaltına alındı. Sözde büyücülük malzemeleri ise polisi şaşkına çevirdi.

10 Şubat 2021, Çarşamba 15:07 Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli çete tespit edildi. Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.

İnternet siteleri bile var 

Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi.

Büyü yalanı 

Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

15 adrese baskın 

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında özel dizayn edilen büyü evinin de bulunduğu 15 adreste yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Polisler bile şaşıp kaldı 

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve eşyalara el konuldu. Büyü merkezi olarak kullanılan evde yapılan aramada ele geçirilen eşyalar ise polisleri bile şaşkına çevirdi.

Evde, büyü yapmada kullanıldığı öğrenilen kuru öküz kafası, küçük oyuncak bebekler, kırmızı renkli heykeller ve sandalyeye halatla bağlanmış oyuncak bebekler ele geçirildi. Büyü yapmada kullanılan çok sayıda eşyaya el konuldu.

Cip ve villa satın almışlar 

Öte yandan gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelilerin 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı aldığı, son 1 yıldır ise büyü yapma vaadiyle vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla cip ve villa satın alarak, lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

Polis, operasyon kapsamında 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

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