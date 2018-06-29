Suriyeli genç Polonyalılara Türk mutfağını tanıtıyor

Suriyeli Kais Jabakji Polonya'nın başkenti Varşova'da açtığı Anatolia Restoran'la Türk mutfağını Polonyalılara tanıtıyor. Yöresel Türk yemeklerini, geleneksel Türk tatlılarını Polonyalıların hizmetine sunan Jabakji, Halep'ten Varşova'ya uzanan öyküsünü İHA'ya anlattı.

Dedesinin yaklaşık 100 yıl önce Gaziantep'ten Halep'e göç ettiğini belirten Kais Jabakji, Türkçe’de soyadlarının Çubukçu olduğunu söyledi.

AİLESİNİ İSTANBUL'DA BIRAKIP SIRBİSTAN'A GİTTİ

Halep'in kendilerine vatan olduğunu, kendisinin de burada doğduğunu belirten Jabakji her şeyin 2011’de başlayan Suriye iç savaşıyla değiştiğini ifade etti. “Babamın Halep'te sandalye fabrikası vardı, 2010 yılının sonlarına doğru, savaş başlamadan hemen önce ailece İstanbul'a taşındık” diyen Jabakji, daha sonra anne, baba ve iki ağabeyini İstanbul'da bırakıp tekstil ticaretiyle uğraşmak için Sırbistan'a gittiğini anlattı.

SAVAŞ NEDENİYLE TEKSTİL İŞİNİ BIRAKTI

1 yıl Sırbistan'da, 1 yıl da Moskova'da tekstil alanında faaliyet gösterdikten sonra Polonya'nın Lodz şehrine gelip bir süre tekstille uğraştığını ancak savaş dolayısıyla Suriye'ye tekstil ithal ve ihraç etmenin imkansız hale geldiğini söyledi.

"TÜRK MUTFAĞI POLONYA İÇİN OLDUKÇA POPÜLER"

Bunun üzerine bir süre Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin mutfaklarına özgü gıda ürünleri satan Jabakji, Varşova'da Türk yemekleri servis eden Anatolia Restoranı açmaya giden süreci ise şu sözlerle anlattı: “Ailem halen İstanbul'da, ağabeylerim tekstil işiyle uğraşıyor. Savaşın patlak vermesinin ardından hemen hemen tüm akrabalarımız da Halep'ten İstanbul'a göç etti. Artık Türkiye bizler için vatan oldu. Bu durum, Türk restoranı açmaya karar vermemdeki başlıca sebeplerden biri. Bir diğeri ise Türk yemeklerinin Polonyalılara hitap etmesi. Türk mutfağı Polonyalılar için oldukça popüler. Türk yemeklerini severek, beğenerek yiyorlar. Aynı rağbeti Suriye mutfağı için söylemek pek de mümkün değil”

TÜM MALZEMELER TÜRKİYE'DEN

Geçtiğimiz kış mevsiminde faaliyete geçen restoranda bugün 25 kişinin çalıştığını belirten Kais Jabakji, ustaların ise Urfa, Antep, Adana, Hatay ve Erzurumlu olduğunu söyledi. Jabakji, mutfaktaki lahmacun fırınından, ızgaraya, servis tabaklarına kadar restoranın tüm malzemeleriniyse Türkiye'den getirdiklerini ifade etti. Pek çok büyükelçiliğin de misafirleriyle birlikte kendilerini tercih ettiğini ifade eden Jabakji, Türk yemek ve tatlılarının yanı sıra nargile servisi yaptıklarını da belirtti.

"YEMEKLERİMİZE ADETA BAYILIYORLAR"

Restoranın baş aşçısı Urfalı İbrahim usta da müşterilerin yoğun ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Türk mutfağının Polonyalıların damak tadına kusursuz olarak hitap ettiğini ifade eden İbrahim usta, “Zaten Polonyalılar genel olarak Türkiye'yi çok seviyorlar, her yıl binlercesi Türkiye'ye tatile gidiyor. Bizim yemeklerimize ise adeta bayılıyorlar. İşte bizler de Varşova'da açtığımız Türk restoranıyla, tatlı ve yemek çeşitlerimizle bir anlamda ülkemizin, kültürümüzün tanıtımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



