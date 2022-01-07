Türkiye Suriyeli gençlerin döner bıçağı ve sopayla sokakta yürümesi kamerada

Suriyeli gençlerin döner bıçağı ve sopayla sokakta yürümesi kamerada

Türkiye

Suriyeli gençlerin döner bıçağı ve sopayla sokakta yürümesi kamerada

Adana’da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

07 Ocak 2022, Cuma 20:40 Son Güncelleme:
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Adana’da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Videodan belirlenen şüphelilerden 8´i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürerken, videoda yer alan diğer şüpheliler ise aranıyor.

DHA

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