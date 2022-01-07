Suriyeli gençlerin döner bıçağı ve sopayla sokakta yürümesi kamerada

Adana’da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Videodan belirlenen şüphelilerden 8´i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürerken, videoda yer alan diğer şüpheliler ise aranıyor.

DHA