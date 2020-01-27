Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi’ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin “Mahmud” olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın’ın, “Onu bulacağım” sözleri sosyal medyada yankı buldu. O gencin, 2 yıl önce Hama kentinden Hatay’a gelen ve üniversite eğitimi için 3 ay önce Elazığ’a yerleşen Suriyeli Mahmud el Osman olduğu ortaya çıktı.

"O gözlerini unutamam"

Dürdane Aydın, Mahmud’un fotoğraflarını göstererek teyit etmek isteyen ekiplere, “Beni kurtaran bu çocuk. O gözlerini unutamam. Bizi buluşturun” demesi üzerine Suriyeli Mahmud, Aydın Ailesi’nin köydeki evine geldi. Aydın çifti dün Mahmud’la buluştu. Mahmud el Osman enkazdaki anları şöyle anlattı:









“Sarsıntı bitince yıkılan bölgeye gittim. İnsanların sesini duydum. Sonra enkaz altından kadının ve eşinin sesini duydum. Ellerimle enkazı kaldırmaya çalıştım, çevredeki gençlerden de yardım istedim ve birlikte çalıştık. Önce adamı enkazdan çıkardık. Kadının bacağının üzerine düşen büyük parçaları ellerimle kaldırdım, ondan sonra kadının bacakları serbest kaldı. Depremden sonra telefonum da kayboldu ama önemi yok. O insanların kurtulması benim için önemli."









"O bizim kahramanımız"

Dürdane Aydın ise “Mahmud, önce eşimi kurtardı sonra beni bulunduğum yerden çıkardı. O sırada elinin kanlar içinde olduğunu gördüm ama o bana halen ‘Abla cam var dikkat et, bir yerin kesilmesin’ diyordu. O bizim kahramanımız ve Hızır’ımız. Ben enkazdan çıktığımda eşime sürekli çocuk nerede diye sordum. Herkes kendi oğlumu ve kızımı sorduğumu sanıyordu ama ben onların annemlerde olduğunu biliyordum. Benim sorduğum kişi Mahmud’du” dedi. Zülküf Aydın da Mahmud’un kimsenin yapamayacağı bir fedakârlıkla kendisini kaybetmişçesine çaba gösterdiğini anlattı:









“Mahmud’un telefonunun ışığını görünce bağırıp yardım istemeye başladık. O zaman kurtulacağımızı anladık. Mahmud, üzerimdeki enkazı biraz aldıktan sonra onun yardımıyla çıktım.”









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