Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Elemdağ Mahallesi'nde bir gecekonduda başı ezilmiş bir şekilde cesedi bulunan Suriye uyruklu Muhammed Hattab'ın cinayetinin üstündeki sır perdesi kalktı.

Polis tarafından bulunan cesedi, Hüseyin ve Afaf Hattab çifti, kaybolan oğulları Muhammed Hattab (11), olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattab'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.









15 YAŞINDAKİ ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, Hattab'ın olay yerine gelirken yanında bir kişinin olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla, Hattab'ın yanındaki kişinin Enzavi B. olduğu belirlendi. Suriye uyruklu Enzavi B., polis tarafından gözaltına alındı. Muhammed Hattab'ın telefonu ise bulunamadı.

Enzavi B. ilk ifadesinde suçunu kabul etti, Muhammed Hattab'ı 2 bin TL değerindeki cep telefonunu almak için metruk gecekonduya soktuğunu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğünü söyledi. Enzavi B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'YEĞENİMİ TELEFON İÇİN ÖLDÜRDÜ'

DHA'ya konuşan Muhammed Hattab'ın dayısı Hamza Abuşar, yeğeni ve ailesinin 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Ailenin en küçük çocuğuydu. Kendisi normalde okul okuyor. O gün para kazanmak için tatlı satmaya karar vermiş. O kişiyi biz tanımıyoruz; ama kendisi onunla tanışıp, buluşmuş. Tatlı satmışlar önce, daha sonra o şüpheli kişi, yeğenimden telefonu istemiş. Yeğenimin telefonu da yaklaşık 2 bin lira değerindeydi. Telefonu vermek istemeyince başına taşla vurup öldürmüş. Yani yeğenimi bir telefon için öldürdü. Biz bunları öğrendik" dedi.