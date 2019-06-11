Suriyelilere plaj yasağında flaş gelişme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesi AK Parti ile MHP meclis üyeleri ret oyuna rağmen 12 üyenin “Evet” oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklanmıştı.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

Kararın ardından tartışmalar yaşanırken Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, yazılı bir açıklama ile kararın veto edildiğini açıkladı. Sakar, "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, ve yine 6.maddesi – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda Belediye Meclisi'ne yetki verilmediği sürece Belediye Meclisi'nin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır.

Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerede aykırı olduğundan alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır.

Zaten bildiğim kadarıyla da Belediye Başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip yeniden görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne iade etmiştir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HUKUKA UYGUN BULMUYORUM

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da bugün yaptığı açıklamada, kararı yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plajlara alınmaması ya da onlar için ayrı bir bölge ayrılması yönündeki meclis kararına katılmıyorum. Hukuka da uygun bulmuyorum. Bu nedenle Belediye Kanunu’nun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim bugün itibarıyla" dedi.

İHA / DHA