Suriyelilerin İdlib’den kaçışı devam ediyor
DHA Gaziantep Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, İdlib’de Rejim’in saldırılarından kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere geçişini Basuta bölgesinden anlattı.
11 Şubat 2020, Salı 18:49 Son Güncelleme:
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Rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmeye yönelik saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon 800 bini aşkın Suriyelinin evlerini terk ettiği ve güvenli bölgelere göç ettiği bildiriliyor. DHA Gaziantep Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, İdlib’de Rejim’in saldırılarından kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere geçişini Basuta bölgesinden aktardı.
DHA
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