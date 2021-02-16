Dünya Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı

Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

16 Şubat 2021, Salı 19:04 Son Güncelleme:
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Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

AA

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