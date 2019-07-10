Sürpriz aşk: Gülşah Saraçoğlu ve Nuri Ensari birlikte

Gülşah Saraçoğlu sosyal medya hesabında birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını “Çokça kıymetlidir” notuyla paylaşınca bu ilişki ortaya çıktı.

Nuri Ensari, 2014-2016 arasında sosyetik güzel Burcu Erçil ile evli kaldı.

BOŞANDIKTAN SONRA ESKİ SEVGİLİSİNE DÖNMÜŞTÜ

Boşandıktan sonra eski sevgilisi, manken Irmak Atuk’a döndü.

Nişanlandılar, ama yüzükleri kısa sürede attılar.

Gülşah Saraçoğlu ise iş insanı Selçuk Yentur ile 2 kez evlenip boşandı.

POSTA/ MÜGE DAĞISTANLI



