Magazin Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düştü

Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düştü

Magazin

Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düştü

Ünlü sunucu Bircan Bali’den gelen sürpriz aşk haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddiaya göre, Bircan Bali, gönlünü ünlü popçu Cem Belevi’ye kaptırdı.

20 Temmuz 2021, Salı 22:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü sunucu Bircan Bali ile şarkıcı Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında boşanan sunucu Bircan Bali'nin şarkıcı Cem Belevi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Cem Belevi'nin sunucu Bircan Bali ile flört ettiği ortaya çıktı.

Bircan Bali'yi ekrandan takip eden ve beğendiğini dile getiren Belevi, Çeşme tatilinde ünlü sunucuyla karşılaşınca samimiyeti ilerletmiş. Cem Belevi, geçtiğimiz yıl oyuncu Zehra Yılmaz ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktalamıştı.




Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Aşkla ilgili en çok sorulan sorular
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
20 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Öner Döşer
19 Temmuz haftasına astrolojik bakış: İdealler için mücadele verme zamanı!
Öner Döşer
Hande Kazanova
19 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Anadolu'da bir kızım var
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
71 yıldır Harbiye
Uğur Alkapar
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kim Kardashian cinsellik itirafıyla şaşırttı: Umarım geçici bir durumdur