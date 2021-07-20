Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düştü

Ünlü sunucu Bircan Bali ile şarkıcı Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında boşanan sunucu Bircan Bali'nin şarkıcı Cem Belevi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Cem Belevi'nin sunucu Bircan Bali ile flört ettiği ortaya çıktı.

Bircan Bali'yi ekrandan takip eden ve beğendiğini dile getiren Belevi, Çeşme tatilinde ünlü sunucuyla karşılaşınca samimiyeti ilerletmiş. Cem Belevi, geçtiğimiz yıl oyuncu Zehra Yılmaz ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktalamıştı.











