Sürpriz haber! Seren Serengil evleniyor

Daha önce dört evlilik yapan Seren Serengil beşinci defa dünya evine girmeye hazırlanıyor. Arkadaşı Mustafa Tohma’dan evlilik teklifi alan Seren Serengil, teklife verdiği cevabı Instagram hesabından paylaştı. İkili daha önce de aşk iddiaları ile gündeme gelmiş ancak iki isim de bu iddiaları yalanlayarak yakın arkadaş olduklarını söylemişti.

Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaştı.

Beşinci kez evlenecek

Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmış ve iki yılın ardında boşanmıştı.

Boşandıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan sanatçının bu evliliği de üç yıl sonra sona ermişti.

Serengil, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yapmıştı.

8 yılın ardından ise Yaşar İpek ile evlenmiş ve boşanmaları da olaylı olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti.