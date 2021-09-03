Magazin Sürpriz iddiaya Haluk Levent'ten yanıt geldi

Sürpriz iddiaya Haluk Levent'ten yanıt geldi

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Sürpriz iddiaya Haluk Levent'ten yanıt geldi

O Ses Türkiye’nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Son olarak Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye jüri kadrosuna Haluk Levent’i katmak istediği iddia edildi. Çıkan bu iddialara Haluk Levent esprili bir cevap verdi.

03 Eylül 2021, Cuma 10:35 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, uzun süredir TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının hazırlıklarına başladı. Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'i geleceği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Haluk Levent'e O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için teklif götürüldü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.

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Çıkan bu iddiaların ardından ise Haluk Levent, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Haluk Levent, çıkan haberlerin ardından sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak, “Sadece arkadaşız yemin ederim” notunu düştü. Esprili bir paylaşım yapan Haluk Levent’in teklifi yalanlaması dikkat çekti.


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