Acun Ilıcalı, uzun süredir TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının hazırlıklarına başladı. Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'i geleceği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Haluk Levent'e O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için teklif götürüldü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.

O SES TÜRKİYE İDDİALARININ ARDINDAN HALUK LEVENT'TEN CEVAP GELDİ

Çıkan bu iddiaların ardından ise Haluk Levent, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Haluk Levent, çıkan haberlerin ardından sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak, “Sadece arkadaşız yemin ederim” notunu düştü. Esprili bir paylaşım yapan Haluk Levent’in teklifi yalanlaması dikkat çekti.



