Sürpriz karar! Metal işçileri masadan kalktı

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim 2021 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde beşinci oturum 7 Aralık Salı günü MESS Merkez Bürosu’nda yapıldı. Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan metal işkolundaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine ‘uyuşmazlık tutanağı’ tutuldu. Böylelikle arabulucu dönemi başlamış oldu.

‘TEKLİF YETERLİ DEĞİL’

130 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde Türk Metal ilk 6 ay için yüzde 29.57 zam isterken, MESS yüzde 12 teklifinde bulundu. Kritik süreçteki müzakerelere ilişkin Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, MESS’in yüzde 12 teklifinin kabul edilebilir olmadığına dikkat çekerek, “Mevcut durumda MESS’in rakamı ile bizim rakamımız arasında çok fark var. Uzlaşma olasılığı her zaman var. Biz masadan kalktık ama masayı devirmedik. MESS, tarihinde ilk kez enflasyonun üzerinde bir rakamla açılış yaptı. Bu bir ilk ama yeterli değil” dedi.

BAŞKA NELER TALEP EDİLİYOR?

Kavlak açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu müzakereleri sadece ücret pazarlığına sıkıştırmamak lazım. Bizim taslağımızda, ücretler kadar önem verdiğimiz başka taleplerimiz de var: Tamamlayıcı sağlık sigortası ailemizi de kapsayacak biçimde genişletilsin. İşçinin Türk Metal’e üye olması halinde işe giriş ücretinde artış yapılsın. Bayramlar ve Arife günlerinde çalışmada yevmiye yüzde 200 zamlı ödensin. Gece çalışma tazminatı, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, mazeret izni, anaokulunda çocuğu olanlara yardım sağlansın.”

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa arabulucu üç işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenleyip uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü öneriler de ekleyerek görevli makama tevdi etmek zorunda. Görevli makam tutanağı en geç 3 iş günü içinde taraflara tevdi edebilir. Bu tutanağı alan yetkili sendika ancak 60’ıncı maddeye göre grev kararı alabilir ve uygulamaya geçebilir. İşçi sendikası da bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Türk Metal, MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir” ifadeleri yer aldı.