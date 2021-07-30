Sürpriz yumurtadan marakas
Müzik çocuğunuzun tüm gelişim alanlarını çok yönlü olarak destekleyen önemli bir araçtır. Bu oyun sayesinde de çocuklarda ritim duygusu ve işitsel algı gelişimi sağlanır. Seslere karşı duyarlılıklarının artmasına yardımcı olur.
30 Temmuz 2021, Cuma 11:50 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
2 adet plastik kaşık, 1 sürpriz yumurta kutusu, 2 adet saç lastiği, çeşitli boncuk, fasulye vb. / Yaş: 2-6
NASIL OYNANIR? Sürpriz yumurta kutusunu içerisine biraz boşluklu olacak şekilde fasulyeler ile doldurup kapatın. İki kaşık arasına koyun ve saç lastikleri ile sabitleyin. İşte el yapımı marakas yapımı bu kadar basit! Şimdi neşeli ritimler zamanı!
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