Sürpriz yumurtadan marakas

MALZEMELER

2 adet plastik kaşık, 1 sürpriz yumurta kutusu, 2 adet saç lastiği, çeşitli boncuk, fasulye vb. / Yaş: 2-6





NASIL OYNANIR? Sürpriz yumurta kutusunu içerisine biraz boşluklu olacak şekilde fasulyeler ile doldurup kapatın. İki kaşık arasına koyun ve saç lastikleri ile sabitleyin. İşte el yapımı marakas yapımı bu kadar basit! Şimdi neşeli ritimler zamanı!



