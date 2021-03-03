Sürü bağışıklığı ne zaman olacak? Uzman isim tarih verdi

Dünya çapında etkisini sürdüren koronavirüs için aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Koronavirüs salgınından çıkışın en büyük anahtarlarından bir olarak gösterilen küresel sürü bağışıklığına ulaşmak için ise önümüzde daha zaman var. Konuyla ilgili açıklama ise saygın bir Çinli bilim insanından geldi...

Çin'in alanında en önemli uzmanlarından epidemiyolog Cong, Kovid-19 salgınında küresel sürü bağışıklığı kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini öne sürerek, "küresel dayanışma çağrısı"nda bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, dün Edinburgh Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bir sohbete katılan Cong Nanşan, "Geçen yıl, salgının kontrol altına alınmasından iki ay sonra, ekonomimizi yeniden açtık ve derslere devam ettik." dedi.

Cong, salgının sona erdirilmesi için "küresel dayanışma çağrısı" yaparak, "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir." ifadesini kullandı.



