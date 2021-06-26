Sürücü değiştirmeye çalışırken yakalandılar

Bursa’nın İnegöl ilçesi’nde Alanyurt yolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 35 ABL 198 plakalı otomobili durdurdu. Araca yaklaşan polis, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını, sürücü koltuğu yanındaki koltukta ise iki kişiyi gördü. Ekipler, Şahin A. ve Münür K.’yı (53) araçtan indirdi. Yapılan incelemede sürücünün Şahin A.’nın olduğu, ehliyetinin olmadığını belirledi. "Aracı yeni aldım. 40 bin lira borcum var. Ceza yazmayın" diyerek polis ekiplerine yalvaran Şahin A., 2 bin 698 lira cezadan kurtulamadı.

DHA