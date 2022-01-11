Kaza, saat 11.30 sıralarında, Zonguldak-Ankara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan aldığı yolcuları Zonguldak'a götüren Hüseyin Erzurumlu yönetimindeki 67 AS 825 plakalı minibüs, Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede Hüseyin Erzurumlu'nun kalp krizi geçirdiğini belirleyen sağlık ekibi, sürücü ve kazada yaralanan 11 yolcuyu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK - DHA