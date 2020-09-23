Sürücü kursları da KDV iadesine dahil

Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, özel okul ücretlerindeki KDV’nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş bildirmişti. İadeye ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, KDV indiriminin sadece özel okullara gelmediğini belirtti. Öz, özel üniversiteler, motorlu taşıt sürücü kursları, korunmaya ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerle ilgili verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin de kapsamda olduğunu söyledi.

Yemek ücretindeki fark için gider pusulası

Yemek ücretlerindeki vergi uygulamasına da açıklık getiren Öz, yemek hizmetlerinden alınan KDV’nin 31 Temmuz’da çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık’a kadar yüzde 1 olarak belirlendiğini hatırlattı. Yılbaşına kadar verilecek yemek hizmetlerinde 31 Temmuz 2020’den önce düzenlenmiş faturalar için de KDV farkının iadesinin gider pusulasıyla yapılabileceğini belirten Öz, servis ücretlerindeki KDV’nin ise yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.







