Malatya’da özel bir sürücü kursu, Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişileri özel kamera düzenekli gömleklerle ehliyet sınavına sokmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri 6’sı Türk vatandaşı 24 kişiyi gözaltına aldı…

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim 2021 günü sürücü kursu sınavına katılacak olan kişilerin tamamının yabancı uyruklu kişiler olduğunu tespit etti.





SÜRÜCÜ KURSU VE KATILIMCILAR TAKİBE ALINDI

Polis ekipleri, sınava katılacak olan kişilerin 5’inin bir önceki sınava kamera düzeneğiyle girmeye çalıştıklarını belirledi… Sürücü kursu ve katılımcılar takibe alındı.

25 ADAY DA TÜRKÇE BİLMİYOR

Sürücü kursunun 25 adayının da Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.

KAMERA DÜZENEKLİ GÖMLEKLER GİYDİLER

Yapılan operasyonda, özel olarak dizayn edilmiş kamera düzenekli gömlek giyen yabancı uyruklu kişiler gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera düzeneklere ele geçirildi.

SIRTINDA VERİCİ KULAĞINDA KULAKLIKLA YAKALANDI

Yakalanan yabancı uyruklu bir kişinin sırtına modem verici yapıştırıldığı, kamera düzenekli gömlek giydiği ve kulağında da haberleşmek için kulaklık takıldığı görüldü…

6 TÜRK ORGANİZATÖRÜN OLDUĞU 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturmada, aralarında 6 Türk organizatörün de bulunduğu 24 kişi kıskıvrak yakalandı.







