Türkiye Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Türkiye

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

06 Temmuz 2021, Salı 18:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Aydın'da yangın! 2.8 hektar orman cayır cayır yandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ada’da bir aşı günü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Durup dururken
Rauf Tamer
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süper Loto çekiliş sonuçları: 6 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar