Türkiye Sürücüler dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'park' uyarısı

Sürücüler dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'park' uyarısı

Türkiye

Sürücüler dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'park' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon ve çekici sürücülerini, taşıt yolu üzerindeki banket veya emniyet şeridinde, zorunlu haller dışında önlem almadan park yapmamaları konusunda uyardı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 20:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde yaşanan ağır kış koşulları ve kar yağışı nedeniyle araçların yoldan çıkma, öndeki araca çarpma veya yol kenarında bekleme yapan araçlara çarpma şeklinde kaza yaptıklarının gözlendiği belirtildi. Açıklamada, karla mücadele çalışmalarının yanında sürücülerin mevsimsel koşulları göz önüne alarak trafik kurallarına üst düzeyde riayet etmelerinin, görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymalarının kazaların önlenmesinde son derece önemli olduğu vurgulandı.

Kış lastiği kullanmaları istendi

Islak, karlı ve buzlu zeminlerde araçların durma mesafesinin arttığı ve yağışın etkisine bağlı olarak sürücülerin riskli durumları geç fark ederek, doğru reaksiyonları gösteremedikleri aktarılan açıklamada, sürücülerin uygun olmayan lastiklerle yola çıkmalarının da özellikle kar yağışı alan bölgelerde bir süre sonra seyahatlerine devam edememesine neden olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenlikleri için standartlara uygun diş derinliği bulunan kış lastiği kullanmaları istendi.

Sürücülere ayrıca, "araç hızını ve öndeki araçla mesafesini yol ile hava durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamaları, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında ve gerekli önlemleri almadan duraklama ve park yapmamaları" uyarısında bulunuldu. 

AA

İlgili Haberler
Türkiye genelinde denetim: 2 bin 475 kişi yakalandıOtobüslerde HES kodu ve maske denetimi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Örgüt’ün adı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye 50 yıl daha savaşsın istiyorlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildi