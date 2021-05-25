Türkiye Sürücüler dikkat! Trafikte bunu yapan yandı

Sürücüler dikkat! Trafikte bunu yapan yandı

Türkiye

Sürücüler dikkat! Trafikte bunu yapan yandı

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, 25 bin 125 sürücüye hız ihlali yapmaktan, 4 bin 677 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 690 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 2 bin 90 sürücüye ise emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.

25 Mayıs 2021, Salı 20:12 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, 20-21 Mayıs'ta kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri kullanmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere, 22-23 Mayıs'ta ise hız limitlerini ihlal eden sürücüler ile motosiklet ve motorlu bisiklet kullananlara yönelik denetim yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, 25 bin 125 sürücüye hız ihlali yapmaktan, 4 bin 677 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 690 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 2 bin 90 sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için işlem uygulandı.

Ayrıca 1345 motosiklet/motorlu bisiklet kullanan sürücü ve yolcuya koruma başlığı (kask) kullanmamaktan, 479 sürücüye belgesiz olarak motosiklet/motorlu bisiklet kullanmaktan, 243 motosiklet sürücüsüne geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası bulundurmamaktan ve 110 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsüne de tescil belgesi ve plakası uygun durumda olmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Çeşitli eksiklikleri ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle 515 araç ve 394 motosiklet/motorlu bisiklet trafikten men edildi, 48 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

AA

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