Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Aniden yola fırladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aniden yola çıkan yavru ayı, seyir halindeki bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 23:51 Son Güncelleme:
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İnegöl ilçesinde, Sultaniye Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, aniden önüne çıkan yavru ayıyı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Sürücü cep telefonu kamerasıyla yavru ayıyı görüntülerken, hayvanın yol üzerinde koşarak, ormanlık alana kaçtığı görüldü.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)
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