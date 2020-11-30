Türkiye Sürücülere kış lastiği uyarısı: 776 lira ceza uygulanacak

Sürücülere kış lastiği uyarısı: 776 lira ceza uygulanacak

Türkiye

Sürücülere kış lastiği uyarısı: 776 lira ceza uygulanacak

Kırklareli'nde polis ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık Salı günü başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere uyarılarda bulundu.

30 Kasım 2020, Pazartesi 19:54 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Edirne yolunda yaptığı genel trafik uygulamasında sürücü ve araçların belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücülere, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlattı. Sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları yönünde uyaran ekipler, kış lastiklerini takan sürücülere teşekkür etti. Kurala uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak.

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Uygulama 1 Aralık'ta başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayarak, 1 Nisan 2021'de sona erecek.

Uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza yazılacak.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

AA


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