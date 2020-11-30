Sürücülere kış lastiği uyarısı: 776 lira ceza uygulanacak

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Edirne yolunda yaptığı genel trafik uygulamasında sürücü ve araçların belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücülere, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlattı. Sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları yönünde uyaran ekipler, kış lastiklerini takan sürücülere teşekkür etti. Kurala uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak.

Uygulama 1 Aralık'ta başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayarak, 1 Nisan 2021'de sona erecek.

Uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza yazılacak.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

AA







