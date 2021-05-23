Ekonomi Sürücülere önemli uyarı! Yazın kışlık lastik kullanmayın

Sürücülere önemli uyarı! Yazın kışlık lastik kullanmayın

Ekonomi

Sürücülere önemli uyarı! Yazın kışlık lastik kullanmayın

Kış lastikleri sıcak havada fren mesafesini uzatıyor. Bu da trafikte kazalara yol açabiliyor. Uzmanlar, sıcak havada yaz lastiklerinin takılmasının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

23 Mayıs 2021, Pazar 23:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Havaların ısınmasıyla birlikte kış lastikleri rafa kalkıyor, yazlık lastikler araçlara takılıyor. Lastikçilerdeki değişim mesaisi sürüyor. Lastiklerin değiştirilmesi kazalara yol açmamak için oldukça önemli.

Uzmanlar, henüz kış lastiklerini değiştirmeyen sürücüleri uyarıyor. Çünkü kış lastiği ile yola çıkmak özellikle 20 derecenin üzerindeki sıcak havalarda tehlikeli olabiliyor.

Yazın kış lastiği kullanmak yakıt tüketimini artırıyor

Kış lastiği kullanmak araçların yakıt tüketimini de artırıyor. Lastikçi Erdal Mutlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Lastik 20 derece üstünde, yumuşak olduğu için vakumları kapanma etkisi yapar bu da kabak etkisi oluşturur, kızaklama yapar, kaza olur. Kış lastiklerinde yakıtın artmasının sebebi de kış lastiklerinin vakum yapması. Vakum yapınca ne olur, daha iyi tutar. Tutunca ne olur motora yük biner, motora yük binince ne olur yakıt artar."

Uzmanlara göre kış lastiğini sıcak havada kullanmak lastik ömrünü de 1-2 ay kısaltabiliyor. 

TRT Haber

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
İdari işlem yasayı değiştirmez
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Hakan Çelik
"Aşı şartıyla Eylül’de rahatlarız"
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Riski sevmeyen yatırımcıya yüzde 19.5 kazanç
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Kredi notun kaç?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Maaşları düşük, izin ve mesai istiyorlar! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor...