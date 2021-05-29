Türkiye Sürücünün kararsızlığı tehlike saçtı! Demir profiller yola saçıldı

Sürücünün kararsızlığı tehlike saçtı! Demir profiller yola saçıldı

Türkiye

Sürücünün kararsızlığı tehlike saçtı! Demir profiller yola saçıldı

Şile'den Üsküdar yönüne doğru giden sürücü yol ayırımında kararsız kalınca bariyerlere çarptı. Kamyonette taşınan demir profiller yola saçıldı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ümraniye Şileyolu Tepeüstü mevkii Üsküdar istikametinde meydana geldi. Demir profil taşıyan 34 AZ 0665 plakalı kamyonetin sürücüsü Necip Ayhan, iddiaya göre yol ayrımında kararsız kaldı. Direksiyon hamiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.


Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan demir profiller ise, yola saçıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza haberini alıp gelen yaralı sürücünün arkadaşları demir profilleri yoldan kaldırdı.

Demir profillerin götürüldüğü iş yerinin sahibi İbrahim Polat “Yakın bir noktaya malzeme bıraktıktan sonra beni aradı, işyerine geliyorum diye. Burada sıkıştırdılar mı bilmiyorum, bu şekilde kaza yapmış. Durumu iyiymiş. Demir işi yapıyoruz” diye konuştu.

Kaza nedeniyle kapanan tek şerit kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

DHA

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