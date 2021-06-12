Türkiye Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanına bırakılan notta büyük itiraf!

Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanına bırakılan notta büyük itiraf!

Türkiye

Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanına bırakılan notta büyük itiraf!

Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolunda, sürücünün de içinde bulunduğu bir otomobil yandı. Yanan otomobilin yanında ise 4 ayrı bombalama olayı itirafının yer aldığı kağıda yazılı not bulundu. Araçla birlikte yanan sürücünün yazdığı düşünülen notlarda, 4 ayrı bombalamayı kendisinin yaptığı ve bundan pişmanlık duyduğu yazıldığı görüldü.

12 Haziran 2021, Cumartesi 23:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay öğle saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Aziz Atay (41) yönetimindeki 21 GD 766 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Yol üzerinde yanan aracı fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vücudunda büyük yanıklar oluşan Aziz Atay’ın yanısıra, yanan otomobilin yakınına bırakılmış notlar buldu.

KAĞIDA YAZILAN 4 BOMBALAMA İTİRAFI

Kalemle yazılan natta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" şeklinde itiraflar olduğu görüldü.

Yangında vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Atay, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Atay, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından, ambulans helikopter ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi’ne nakil edilirken, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ’a geri getirildi. Bu kez Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Aziz Atay’ın, Diyarbakır’ın Dicle İlçesi Fatih Oratokulunda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Ne sözlük ama
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Engelliler için daha çok erişim
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü