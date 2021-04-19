Sürücüsüz Tesla’nın yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Houston Teksas’ta yayın yapan KPRC‘nin haberine göre, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı bir Tesla‘nın ağaca çarpıp patlaması sonucu araçta bulunan iki kişi öldü. Yerel saatle 21:00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel medyanın aktardığı ilk bilgilere göre, arabanın yüksek hızla seyrettiği ve dönüş yapamadığı, ardından yol kenarında bulunan bir ağaca doğru yöneldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin arabanın ön yolcu koltuğunda, aracın sahibi olduğu tahmin edilen diğer kişinin ise arka koltukta olduğu tespit edildi. 2019 model olduğu belirtilen elektrikli Tesla‘nın otopilot sürücü destek sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmediğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin, sürekli olarak yeniden alevlenen pili nedeniyle aracı söndürmesinin saatler sürdüğü bildirildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma altına alınan otopilot sistemiyle ilgili şu ana kadar 23 kaza meydana geldi. Ancak bu kaza, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı ilk ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti.

Şirket, daha önce müşterilerini otopilotun otonom bir sürüş sistemi olmadığı ve kullanım sırasında yola sürekli dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

Daha önce Tesla CEO’su Elon Musk, bir araç otopilottayken izleme kameraları ya da direksiyon simidindeki ek sensörler gibi mühendislerden gelen çağrıları, etkisiz olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Basın birimini kapatan firma, ölümlü kazayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.