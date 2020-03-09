Survivor 16. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor 16. yeni bölüm fragmanı izle
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, 15. bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı ve haftanın ilk eleme adayının belirlendiği programda yine nefes kesen oyunlar oynandı. 15. bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Ayrıca ilk eleme adayı da belirlendi. Yarışmayı merakla izleyenler Survivor 16. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı sorununa yanıt arıyor. İşte Survivor 16. bölümüyle ilgili merak edilen detaylar.
09 Mart 2020, Pazartesi 00:50 Son Güncelleme:
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Survivor 15. bölümde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Nefes kesen dokunulmazlık oyunu final etabına gitti ve finalde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 3-1 kazandı.
Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor 15. bölümde ilk eleme adayı ünlüler takımından Aşkım Burçe Tunay oldu.
Survivor 16. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı
Survivor 16. bölüm fragmanı izle