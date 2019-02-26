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Survivor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sabriye Şengül göründü

Survivor 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölümünde Türk ve Yunan yarışmacıları bir ödül oyununa daha çıkarken Türk takımına Sabriye Şengül dahil oluyor.

26 Şubat 2019, Salı 10:10
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Survivor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sabriye Şengül göründü

Survivor'da bu gece eleme gecesi yaşanacak. Çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Atakan, Kaan ve Bora üçlüsünden bir kişi yarışmaya veda edecek. Fakat eleme öncesi Türk ve Yunan yarışmacıları bu akşam ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Galibiyete hasret kalan Türk takımı bakalım neler yapacak?

SABRİYE TEKRAR SURVIVOR'DA

2017'de Survivor'da yarışan Sabriye Şengül bu akşam Türk takımına dahil oluyor. Takım arkadaşlarıyla tanışan Sabriye Şengül, Yunan yarışmacılar içinse "Tatlılar" yorumunda bulundu. Bu anlarda diğer yarışmacılar gülüşmeye başladı.

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