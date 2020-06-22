Survivor 114. bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşam yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu akşam ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim ikinci ismi söyledi. Peki Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 21 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar.

Bu akşam nefes kesen oyun sonucunda Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2'de 2 yapan Sercan oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi.







