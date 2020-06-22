Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 21 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 115. bölüm izle
Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı. Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını Sercan Yıldırım belirledi.
22 Haziran 2020, Pazartesi 00:05 Son Güncelleme:
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Survivor 114. bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşam yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu akşam ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim ikinci ismi söyledi. Peki Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 21 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar.
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
Bu akşam nefes kesen oyun sonucunda Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2'de 2 yapan Sercan oldu.
Eleme adayı kim oldu?
Dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi.