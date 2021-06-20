Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar, bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kim kazandı? 20 Haziran 2021 tarihli Survivor'da eleme adayı kim oldu?

İşte, merak edilen o detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda finale yükselen ilk yarışmacı kırmızı takımdan Aleyna oldu. Aleyna, finalde kırmızı takımdan İsmail'e 5-2 yenildi. Böylelikle sembolü ve dokunulmazlığı kazanan isim İsmail Balaban oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan İsmail ada konseyinde bir isim söyleyecek. O isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.



