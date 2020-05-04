Survivor 2020, yine ilgi çeken bir bölümle izleyici ile buluştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununun oynadığı Survivor'da nefes kesen anlar yaşandı. 3 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 65. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu gönüllüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Oyunu kaybeden ünlüler takımı, kendi aralarında bir strateji belirleyerek en çok sms alan Mert'i yazdı. Böylelikle ilk iki eleme adayı ünlüler takımından Mert ve gönüllülerden Berkan oldu.











