Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu..

Bodrum'dan canlı yayınlanan programda en çok oy alan isim Survivor 2019'un Türkiye birincisi oldu.

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya oldu.

SURVİVOR YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.

Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.

İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu.

Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı.