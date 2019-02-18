Survivor'da sürprizler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı dün iki kadın yarışmacının yarışmaya dahil olacağını açıkladı. Türk yarışmacının ismi henüz bilinmezken Yunanistan yarışmacısının Katerina Dalaka olacağı belirtildi. Bu gelişme sonrası Katerina hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Sportmen bir ailen gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getirenKaterina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti. Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı, 2018 yılındaki Survivor 108. bölümde Katerina Dalaka ile çok ilginç bir olayı şöyle anlatmıştı: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, yarışmacılardan birisi karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor.