Survivor 2020 başladı! Survivor’da ilk kavga. İşte ünlüler ve gönüllüler takımı
Survivor 2020 başladı. Sunucu Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı. İlk önce spor arabayla belli bir noktaya gelen Ilıcalı daha sonra atv aracına bindi. Son olarak Ilıcalı, yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı. Yayınlanan ilk bölümde 'baraka' oyununda kavga yaşandı. İşte detaylar...
16 Şubat 2020, Pazar 21:23 Son Güncelleme:
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İlk olarak izleyici ile 22 Mart 2005 tarihinde buluşan Survivor'ın 2020 sezonu başladı. Yarışmada yer alan takımlar da belli oldu. Ünlüler takımında yine birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Gönüllüler takımında ise oldukça iddialı isimler var. İlk bölümü heyecan uyandıran yarışmada izleyenler ünlüler ve gönüllüler takımının kadrosunu merak edip "Survivor yarışmacıları kimler?" diye soruyor. İşte ünlüler ve gönüllüler takımı...
Survivor 2020 başladı
Merakla beklenen yarışma Survivor 2020 başladı. Yarışmanın ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı. İlk önce spor arabayla belli bir noktaya gelen Ilıcalı daha sonra atv aracına bindi. Son olarak ise ünlü sunucu yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.
Survivor'da ilk kavga
Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımında erkekler mücadele verdi. Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalıştı. Başa baş bir mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi.
Baraka oyununu kim kazandı?
Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk oyununu baraka için oynadı. Mücadeleyi ünlüler takımı kazandı.
Survivor 2020 ünlüler takımı
Uğur Pektaş
Aycan Yanaç
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Perviz Abdullayev
Elif Yıldırım Gören
Barış Murat Yağcı
Tuğba Melis Türk
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Ersin Korkut
Survivor 2020 gönüllüler takımı
Yasin Obuz
Tayfun Erdoğan
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Burak Yurdugör
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
2020 Survivor'da neler yaşanacak?
Merakla beklenen 'Survivor 2020' mücadelesi öncesi, yarışmanın kritiğinin yapıldığı 'Survivor Panorama' programının bugünkü canlı yayın konuğu Acun Ilıcalı oldu. 'Survivor' hakkında merak edilenleri anlatan Acun Ilıcalı, zorlu bir maraton olacağını söylerken yarışmadaki değişikliklerden de bahsetti.
'Survivor'ın yeni sezonunda "Performans Ligi" uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı. Peki Survivor Performans Ligi nasıl uygulanacak?
Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak.
Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak.
Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak.
Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.