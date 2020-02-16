İlk olarak izleyici ile 22 Mart 2005 tarihinde buluşan Survivor'ın 2020 sezonu başladı. Yarışmada yer alan takımlar da belli oldu. Ünlüler takımında yine birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Gönüllüler takımında ise oldukça iddialı isimler var. İlk bölümü heyecan uyandıran yarışmada izleyenler ünlüler ve gönüllüler takımının kadrosunu merak edip "Survivor yarışmacıları kimler?" diye soruyor. İşte ünlüler ve gönüllüler takımı...

Survivor 2020 başladı

Merakla beklenen yarışma Survivor 2020 başladı. Yarışmanın ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı. İlk önce spor arabayla belli bir noktaya gelen Ilıcalı daha sonra atv aracına bindi. Son olarak ise ünlü sunucu yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.

Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımında erkekler mücadele verdi. Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalıştı. Başa baş bir mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi.

Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk oyununu baraka için oynadı. Mücadeleyi ünlüler takımı kazandı.

Survivor 2020 ünlüler takımı

Uğur Pektaş

Aycan Yanaç

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Perviz Abdullayev

Elif Yıldırım Gören

Barış Murat Yağcı

Tuğba Melis Türk

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Ersin Korkut

Survivor 2020 gönüllüler takımı

Yasin Obuz

Tayfun Erdoğan

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Burak Yurdugör

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

2020 Survivor'da neler yaşanacak?

Merakla beklenen 'Survivor 2020' mücadelesi öncesi, yarışmanın kritiğinin yapıldığı 'Survivor Panorama' programının bugünkü canlı yayın konuğu Acun Ilıcalı oldu. 'Survivor' hakkında merak edilenleri anlatan Acun Ilıcalı, zorlu bir maraton olacağını söylerken yarışmadaki değişikliklerden de bahsetti.

'Survivor'ın yeni sezonunda "Performans Ligi" uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı. Peki Survivor Performans Ligi nasıl uygulanacak?

Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak.

Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak.

Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak.

Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.