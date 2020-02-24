Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Dokunulmazlık yarışmasını kaybeden Ünlüler takımından bir isim eleme potasına girdi. Gece boyunca kıran kırana geçen mücadelelerde oldukça iyi bir performans ortaya koyan Gönüllüler, avantaj oyununu, 2. dokunulmazlık oyununu ve son olarak Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 7. bölüm fragmanı yayınlandı.
24 Şubat 2020, Pazartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yayınlanan son bölümünde, Ünlüler ile Gönüllüler birer dokunulmazlık oyununu kazanınca final oyunu oynandı. Nefes nefese izlenen Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ise bayrak oyunu belirledi. Survivor’da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Gönüllüler oldu.
Survivor 2020'de eleme adayı kim oldu?
Ünlüler takımı oyunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken takımdan bir isim eleme potasına girdi. Yapılan oylamalar sonucunda Derya potaya giren isim oldu.
İşte Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 7. bölüm fragmanı