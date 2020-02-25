Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir?

Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacıları arasında performans sergileyen Barış Murat Yağcı'nın hayatı Survivor izleyiciler tarafından merak ediliyor. Barış Murat Yağcı, 1991 İzmir doğumlu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde ikinci üniversiteye başladı ve hala devam etmekte.

Sakatlanınca basketbola veda etmek zorunda kaldı

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020’deki performansıyla dikkat çekiyor.

Barış Murat Yağcı Birce Akalay’ın kuzeni

Barış Murat Yağcı, Birce Akalay’ın aynı zamanda kuzeni. Daha önce 2. Sayfa programına katılan Barış Murat Yağcı, uzun süredir görüşmediklerini söyledi. Yağcı ve Akalay’ın aralarında soğukluk olduğu belirtilirken neden görüşmedikleri merak konusu.

Barış Murat Yağcı, daha önce aşk hayatıyla ilgili şunları söylemişti:

Lise mezunu ya da üniversiteye giden bir kız muhtemelen ailesinden geçiniyor. Bu olay benim olayım değil. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor olması lazım. Benden yaşça büyük olması lazım.





Barış Murat Yağcı’nın dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Barış Murat Yağcı Survivor’a katılırken yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Yağcı'nın paylaşımı şöyle:

“Evet, nereden başlayacağımı bilmeden yazmaya çalışacağım :)

Öncelikle bende emeği olan bana hep destek olan değer veren aileme, dostlarıma ve hep yanımda olan fanlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açmak ve tarih yazmak için uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Yaşayacağım tüm zorlukların bilincindeyim. Bugüne kadar ki oyunculuk kariyerimin altında kalan Barış’ı yani gerçek beni tanıyacağınız için çok mutluyum”

“Dominik’te tarihi birlikte yazacağız”

Dominik’te tarihi birlikte yazacağımıza eminim. Uzun bir süre sonra Kıbrıs’ta görüşmek dileği ile herkesi öpüyorum, hakkınızı helal edin lütfen. İyi ki varsınız. Birlikte başaracağız bana inancınızı ve desteğinizi hep biliyor ve hissediyorum. Saygı ve sevgiyle kalın.