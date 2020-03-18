Survivor'da heyecan dozu her geçen hafta daha da artıyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, her zaman çok beğendiklerini söyledikleri Ünlüler'in 'doğru eksilme' stratejisini kendi takımlarında uygulayamadı. Geldiği günden beri aşağılayıp hor gördükleri (bence biraz da kıskandıkları) Yunus Emre'yi gözlerine kestirip adadan göndermek için sözde 'kurnaz' bir plan yaptılar. Plana göre ya Ardahan ya da Yasin ilk ikide yer alacak; bu iki isim adadan gitme adayı olarak birbirlerini ve Yunus Emre'yi söyleyecekti. SMS'de üst sıralarda olacaklarına öyle inanıyorlardı ki, Yunus Emre'nin bu planla adada kalma ihtimali yoktu. Gelin görün ki bu tuhaf strateji (elbette) tutmadı ve Yunus Emre'nin bir aday çıkarma şansı doğdu. Sen hem bilerek dokunulmazlığı kaybet hem de taktik yap ve o taktik tutmasın. İnanılır gibi değil.





Gönüllüler büyük ders aldı

Yunus Emre kendisine 'yeni bebe' diye hitap eden Evrim'in adını vermekte çok haklıydı. Evrim'in adadan gitmeyeceği bariz olsa da bu gerilimi yaşaması yetti de arttı bile. Gözyaşlarını hepimiz gördük. İkinci olan Nisa'yı bu 'şer ittifakı'na hiç yakıştıramıyorum. "Ben zaten ilk ikideyim ve kendi kendime takılacağım" dememesi için hiçbir sebep yok şu an. Bu kurnaz ittifaktan ayrılsa şampiyonluğa kadar yürüyebilecek potansiyeli olan Nisa, neden hala ittifakla hareket ediyor belli değil. Meryem de sakat olunca takımın kadın lokomotif yarışmacısı resmen Nisa'ya olmuş durumda.





Tayfun'un vedası





Bu ittifakın kurbanı, mahalleden arkadaşımız gibi bir hava estiren, az da olsa oyunlarda sayı alabilen düzgün profilli yarışmacı Tayfun oldu. Hayalet Gizem'in yerine Tayfun'un gitmesi eminim benim kadar sizleri de üzmüştür... Doğru eksilmekten bahseden takımın Gizem, Ceyhun ve Burak dururken Yunus Emre'yi gözlerine kestirmeleri inanılır gibi değildi. Gizem'e burada özel bir parantez açmak gerek. Kendisi yarışmada o kadar yok ki, herhalde varlığını unutup adını bile yazmıyorlar! Yunus Emre'nin eleneceğini düşündükleri için Gizem akıllarına bile gelmedi demek ki.