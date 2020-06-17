Survivor 2020'de Anlat Bakalım oyunu kadrosunda kimler var?
Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final heyecanı öncesi Anlat Bakalım oyununda yarışmacıların birlikte oynayacağı ünlü isimleri açıkladı. Anlat Bakalım oyununda Survivor yarışmacıların ile birlikte oynayacak olan ünlülerin kim olduğu haberimizde...
17 Haziran 2020, Çarşamba 00:54 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı çeyrek ünlüler ile birlikte Survivor 2020 takımının birlikte Anlat Bakalım oynayacağını söyledi. İşte Survivor'da Anlat Bakalım oyununda oynayacak isimler...
Survivor kırmızı takım
Survivor'da Nisa oyuncu Enis Arıkan ile birlikte yarışacak.
Berkan'ın partneri güzel oyuncu Bensu Soral oldu.
Kırmızı takımın kaptanlığını yapan Cemal Can, Demet Özdemir ile Barış ise Furkan Korkmaz ile partner olmuş oldu.
Survivor mavi takım
Mavi takımın bu haftaki dokunulmazı olan Elif, Haluk Levent ile partner oldu.
Elemede birinci olan Yasin, anlat bakalımda İtalyan şef Danilo Zanna ile anlat bakalım oyununu oynayacak.
Sercan, Eser Yenenler ile partner oldu.
Evrim'in partneri ise Mustafa Ceceli oldu.