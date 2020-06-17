Acun Ilıcalı çeyrek ünlüler ile birlikte Survivor 2020 takımının birlikte Anlat Bakalım oynayacağını söyledi. İşte Survivor'da Anlat Bakalım oyununda oynayacak isimler...

Survivor kırmızı takım

Survivor'da Nisa oyuncu Enis Arıkan ile birlikte yarışacak.

Berkan'ın partneri güzel oyuncu Bensu Soral oldu.

Kırmızı takımın kaptanlığını yapan Cemal Can, Demet Özdemir ile Barış ise Furkan Korkmaz ile partner olmuş oldu.

Survivor mavi takım

Mavi takımın bu haftaki dokunulmazı olan Elif, Haluk Levent ile partner oldu.

Elemede birinci olan Yasin, anlat bakalımda İtalyan şef Danilo Zanna ile anlat bakalım oyununu oynayacak.

Sercan, Eser Yenenler ile partner oldu.

Evrim'in partneri ise Mustafa Ceceli oldu.