TV8'de yayınlanan Survivor 2020, yeni bölümüyle ekranlara geldi. 29 Mart akşamı yayınlanan Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'ın 31. bölümünde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya yarıştı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.

Konseyde en çok ismi yazılan kişi gönüllüler takımından Yunus Emre oldu. Böylelikle Yunus Emre Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

Yunus Emre Özden kimdir?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.





Haftanın birincileri kimler oldu?

Ünlüler takımı erkeklerde Sercan Yıldırım

Ünlüler takımı kadınlarda Aycan Yanaç

Gönüllüler takımı erkeklerde Barış Yağcı

Gönüllüler takımı kadınlarda Evrim Keklik

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